I carabinieri della Stazione di Sortino, hanno arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari un 26enne di Sortino, per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Non rassegnato alla fine della relazione, l’uomo, nelle ultime settimane, aveva continuato ad importunarla, seguirla e minacciarla. Nella tarda serata di ieri l’ultimo episodio che ha fatto scattare le manette. L’uomo si e’ presentato nell’abitazione della ragazza inveendo nei confronti non solo della ragazza ma anche dei parenti e degli amici presenti per trascorrere in compagnia la serata dell’Epifania. Alla telefonata di aiuto della donna, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri di Sortino sono giunti immediatamente sul posto trovando l’uomo ancora sul posto e dichiarandolo in stato di arresto per atti persecutori.

Siracusa, 8 gennaio 2017