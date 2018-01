Statali, pugno di ferro sulle visite fiscali: il medico a casa anche due volte al giorno

Annunciati ripetuti controlli anche nei festivi per i dipendenti in malattia e incentivi economici ai dottori che effettuano accertamenti nelle zone dʼItalia meno battute: sono alcune novità della riforma Madia

E’ l’avviso del Governo che continua con la lotta (sacrosanta) ai furbetti e agli assenteisti, soprattutto quelli del weekend.

Dalle prossime ore oggi le visite fiscali per gli statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in prossimità dei giorni festivi e di riposo settimanali.

E’ questa una delle novità della riforma Madia che riguarda circa 3 milioni di dipendenti: saranno previsti anche incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d’Italia meno battute.

Il decreto numero 206/2017 firmato dal ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il ministro del lavoro Poletti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre, è entrato in vigore oggi.

L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile l’assenteismo “strategico” dei dipendenti, specie a ridosso di festività o week end: una stretta iniziata dopo il famigerato capodanno dei vigili di Roma a cavallo tra il 2014 e il 2015 con l’85% del personale a casa per malattia.

Dunque, tra le novità spicca la possibilità dei controlli reiterati. Il medico durante una malattia potrà recarsi anche più volte al giorno a casa del lavoratore, anche a distanza di poche ore.

E per incentivare i controlli fiscali, sono previsti dei premi economici ai medici proprio in base al numero delle visite effettuate.

Rimangono invariate, almeno per ora, le fasce orarie di reperibilità. Sette ore per i dipendenti pubblici(contro le 4 dei privati), e cioè dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il dipendente inoltre è tenuto a comunicare preventivamente al datore, che a sua volta informerà l’Inps, l’eventuale variazione di indirizzo durante il periodo di prognosi.