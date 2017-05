ROMA-STATI UNITI: FINALMENTE UN VOLO LOW COST CHE PARTE DA FIUMICINO, ECCO QUANTO COSTA

Ci siamo. I voli low cost per gli Stati Uniti stanno per diventare realtà. Merito della Norwegian che attiva i nuovi collegamenti tra le due sponde dell’Atlantico. Il nuovo progetto coinvolge anche l’Italia grazie ai voli che partiranno dallo scalo romano di Fiumicino.

Come è possibile appurare sul sito della compagnia, da oggi è possibile acquistare un biglietto per New York da novembre al prezzo di 169,90 euro. Il volo dalla Grande Mela a Fiumicino, invece, costa 189,90 euro. La Norwegian offrirà quattro collegamenti settimanali tra Roma e New York.