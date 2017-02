La Polizia di Stato di Campobasso, il prossimo 3 febbraio, alle ore 11.00, inaugurerà il Posto Fisso di Polizia presso la stazione sciistica di Campitello Matese.

Parteciperanno all’evento il Questore della Provincia di Campobasso, Raffaele Pagano, il Sindaco del Comune di S. Massimo, Alfonso Leggeri, il Responsabile degli impianti sciistici, Gino De Gregorio, nonché numerosi operatori turistici del comprensorio.

Saranno altresì presenti i due operatori della Polizia di Stato esperti nei servizi di sicurezza e soccorso in montagna che, già da diverse settimane e per tutta la stagione, sono impegnati nell’attività di assistenza a sciatori e turisti in difficoltà.

Detti operatori possono vantare un’ottima conoscenza del territorio avendo prestato servizio a Campitello già da alcune stagioni e diversi anni di esperienza nello specifico settore del soccorso alpino, esperienza che si è rivelata fondamentale nel corso del corrente inverno, caratterizzato da difficili condizioni atmosferiche che hanno già reso necessarie diverse decine di interventi concretizzatisi in assistenza sulle piste per turisti infortunati, fauna ferita, rintraccio di persone che avevano perso i contatti con i familiari, per ausilio ad automobilisti in panne o in difficoltà per le abbondanti nevicate, appoggio ai mezzi di soccorso della Protezione Civile etc.

Gli agenti possono contare su una dotazione di materiale idoneo all’attività alpinistica (moschettoni, corde da discesa, imbragature etc.) e mezzi adatti agli spostamenti sulle piste, quali motoslitte.

Sono stati formati presso il Centro Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato, che addestra tutti gli operatori presenti in più di 50 piste sul territorio nazionale, operatori che grazie ai corsi frequentati sono preparati a prestare il primo soccorso in caso di sciatori con contusioni e fratture , ma anche a livello giuridico – operativo, a ricostruire esattamente qualsiasi evento legato ad infortuni ad alta quota.

I due operatori sulla base della propria esperienza consigliano di seguire alcune semplici ma importanti regole per trascorrere una vacanza tranquilla: