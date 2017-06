Stefano De Martino a Capri non è rimasto indifferente al fascino di Dayane Mello e Desirèe Popper, entrambe 28 anni. Le due brasiliane se lo sono contesto e lui si è lasciato bonariamente conquistare dalle belle, come mostrano gli scatti esclusivi pubblicati da Chi nel numero in edicola domani, mercoledì 14 giugno.

Stefano De Martino a Capri ammaliato da Dayane Mello

Il ballerino ha ribadito di essere single, forse è proprio per questo che al Vip Champion a Capri durante l’ultimo weekend è stata la preda più ambita da tutte le famose presenti (e non solo). Dayane Mello ha trascorso con Stefano molto tempo ammiccante e sensuale come solo lei riesce a essere. Desirée Popper ha fatto lo stesso. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’ex tronista di Uomini e Donne non hanno lasciato nulla al caso…

Il 27enne in piscina sull’isola sembra conquistato anche dalla bella Desirée Popper

Stefano De Martino a Capri prima si è intrattenuto a lungo con Desirée Popper in piscina. Poi, più tardi, ha passato la serata con Dayane Mello. Le sudamericane sono sembrate lanciatissime, ma per il momento so è trattato solo di una frequentazione vacanziera, giusto per conoscersi meglio a un evento tra i più mondani dell’anno.

Il ballerino sta ‘vicino, vicino’ alla brasiliana 28enne