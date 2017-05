Lo prescrive un’ordinanza del commissario straordinario del comune di Ardea. Stop anche al pascolo degli animali: ecco i dettagli

Il commissario straordinario del comune di Ardea, Antonio Tedeschi, ha firmato un’ordinanza di divieto di raccolta degli ortaggi e di pascolo degli animali nel territorio comunale distinto in un raggio di cinque chilometri dal luogo dell’incendio dell’impianto di stoccaggio EcoX di via Pontina Vecchia. E’ quanto scaturito da una richiesta pervenuta ufficialmente dalla Direzione del dipartimento di prevenzione della Asl Roma 6.

Nel dettaglio, il divieto riguarda la raccolta, la vendita e il consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, il pascolo degli animali, l’utilizzo di foraggi per alimentazione animale provenienti dall’area interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta da combustione. Inoltre, “si ordina di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitandone il razzolamento”.

L’ordinanza ricorda come i prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione nei terreni posti al di fuori dell’area ma in zone immediatamente prospicienti “dovranno essere sottoposti prima della consumazione a un accurato lavaggio in acqua corrente e potabile”.

Dall’unità di crisi comunale sottolineano come rimanga in vigore il suggerimento di mantenere chiuse le finestre ma in un raggio di cinque chilometri dal luogo dell’incendio, fino a ulteriori indicazioni.

