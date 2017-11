Furgone della Polizia Penitenziaria fuori strada: feriti due agenti e un detenuto

Un mezzo della polizia penitenziaria usato per il trasporto di detenuti è rimasto coinvolto in un brutto incidente verificatosi attorno alle ore 9 di Lunedì sulla Brindisi-Taranto in direzione Brindisi

Il mezzo della penitenziaria era diretto a Lecce per una udienza in tribunale.

A bordo si trovavano tre poliziotti e un detenuto.

Stando ad una iniziale ricostruzione, forse a causa della foratura di uno pneumatico il veicolo si è scontrato prima con il guard rail, per poi schiantarsi sullo spartitraffico di cemento, per poi finire fuori strada.

Sul posto, immediati i soccorsi. Numerose le ambulanze con personale del 118 intervenute assieme ad equipaggi dei Polizia Locale e Carabinieri.

Nel complesso, due agenti della scorta del detenuto sono rimasti feriti. Qualche contusione anche per il detenuto.

Tutti quanti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ad avere la peggio sarebbe stato uno dei due poliziotti, il quale secondo il Quotidiano BrindisiReport avrebbe riportato ferite alla testa.

Per detenuto e autista, 25 giorni di prognosi l’uno.

Sulla vicenda indagano i colleghi della Polizia Locale di Francavilla Fontana.

Sconosciuta invece la prognosi della terza persona ferita