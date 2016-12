Operazione ‘in collaborazione con autorità italiane e tedesche’

Le forze antiterrorismo tunisine hanno sentito oggi alla brigata antiterrorismo di Tunisi Aouina tre persone in relazione con il presunto killer di Berlino, Anis Amri. Lo rivelano alcuni media locali precisando che il pubblico ministero avrebbe disposto nei loro confronti un provvedimento di fermo in attesa della loro comparizione di fronte al giudice istruttore. Secondo le stesse fonti i tre sarebbero stati fermati tra Tunisi e Oueslatia e l’operazione sarebbe stata compiuta in collaborazione con le autorità italiane e tedesche dopo aver decifrato un codice segreto usato da Amri.