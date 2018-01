Il piccolo era stato affidato alla coppia perché la madre doveva lavorare. E’ morto all’ospedale Maggiore dove era arrivato in condizioni disperate. I carabinieri lo avevano trovato agonizzante accanto al corpo della donna

Donna uccisa dal marito a colpi di mannaia. Morto anche bimbo di 3 anni

Cremona. E’ morto in ospedale il piccolo ferito dal papà che aveva precedentemente ucciso la mamma

Il piccolo era arrivato all’ospedale Maggiore di Cremona in condizioni disperate.

I carabinieri lo avevano trovato agonizzante accanto al corpo della sua mamma

Orrore a Cremona, dove un uomo ha ucciso la moglie di 46 anni e il suo bambino di tre a colpi di mannaia.

La strage è stata compiuta attorno alle 10 del mattino a Cremona, nella casa della coppia.

L’assassino, un uomo di 51 anni, ha colpito prima la donna e poi il bambino, era figlio di amici.

“Il piccolo è stato trovato agonizzante, con profonde ferite alla testa. Era accanto al corpo della donna, una 46enne di nazionalità cinese come il consorte. E’ morto all’ospedale Maggiore poche ore dopo il ricovero.”

Secondo le prime informazioni riportate da Repubblica, il bambino si trovava nell’abitazione di via Fatebenefratelli, nel quartiere Zaist, perché la madre non poteva accudirlo per motivi di lavoro.

Quando i carabinieri, chiamati dai vicini, sono entrati nella casa hanno trovato l’uomo che impugnava ancora la mannaia.

Il figlio tredicenne della coppia – arrivato nella casa mentre le forze dell’ordine stavano portando via il padre – è stato affidato ai servizi sociali del Comune.

Il 51enne è stato colto da malore quando si è trovato al comando dei carabinieri di Cremona. Al momento risultano ancora sconosciute le ragioni del duplice omicidio.