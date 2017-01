La rivendicazione dell’Isis è arrivata circa 30 ore dopo l’assalto al night club Reina di Istanbul, costato la vita per ora a 39. Il sedicente Stato Islamico ha definito “un eroico soldato del califfato” l’autore della strage, mentre lo stesso comunicato di rivendicazione ha definito il locale come “il più famoso nightclub dove i cristiani stavano celebrando la loro festa apostatica” e la Turchia “serva dei crociati”.

Ma ci sarebbero novità anche sull’identità del killer: le immagini del volto e dell’aspetto, oltre alle testimonianze, hanno fatto spostare l’attenzione su un uomo di 25 anni originario dello Xinjiang cinese e membro della minoranza uigura. “Gli inquirenti ne avrebbero accertato la nazionalità” ha affermato il canale televisivo ‘Cnn Turk’.

Gli uiguri sono un’etnia di fede musulmana che parla una lingua simile al turco. Centinaia di jihadisti uiguri negli ultimi anni sono andati a combattere in Siria, prima con al-Nusra e poi con l’Isis.

L’attentatore avrebbe preso un taxi nel quartiere di Zeytinburnu, nella parte sud del versante europeo di Istanbul, e si sarebbe fatto portare in quello di Ortakoy, più a est, dove è situata la discoteca ‘Reina’. Sarebbe però sceso ad una certa distanza dal locale, completando il tragitto a piedi e raggiungendo la discoteca in circa quattro minuti.

Riccardo Ghezzi

3/1/2016