E’ devastata dal dolore Charlotte, la madre di Olivia Campbell, 15 anni, una delle vittime identificate dell’attentato terroristico avvenuto l’altra sera dopo il concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena. Al momento, proseguono le operazioni di riconoscimento e si è in attesa di riscontri anche per quanto riguarda i dispersi. Olivia Campbell era andata al concerto con Adam, il suo migliore amico, che è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell’esplosione. Nelle scorse ore, per ricordarla, i familiari hanno rilasciato un video in cui si vede la giovane, definita dai suoi cari “divertente e bella”, che canta il suo brano preferito.

Charlotte aveva lanciato un appello su Good Morning Britain mentre cercava di rintracciare Olivia Campbell e toccante è anche l’abbraccio dato ai suoi familiari nel corso di una commemorazione della figlia. La donna su Facebook ha scritto: “Vai a cantare con gli angeli e mantieniti sorridente, la mamma ti ama così tanto”. Sconvolto anche il fidanzatino della 15enne, Lewis Brierley, il quale ha spiegato di averla sentita durante il concerto e che lei gli aveva scritto che si stava divertendo davvero tanto. Anche il giovane ha voluto affidare ai social network il suo ricordo: “L’ho tanto amata, che le ho assicurato ogni notte… le manderò un pensiero per far sapere quanto significasse per me e spero solo di sapere che le arrivi ogni mia parola”.