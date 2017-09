Ubriachi fradici, cercano di picchiare e rubare la pistola ai poliziotti



Milano – Notte di bagordi in un appartamento di via Bellarmino, in zona Chiesa Rossa a Milano.

Sono stati arrestati due ecuadoriani di 34 e 32 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La volante, con due agenti, è intervenuta nella casa perchè era stata segnalata una furente lite. I poliziotti si sono trovati i due sudamericani litigare furiosamente con una 21enne per futili motivi.

Il vero “motore” dell’alterco, secondo quanto riportato dalla questura, era l’alcol; tutt’e tre erano completamente ubriachi e si beccavano continuamente. Alla richiesta di calmarsi, uno dei due stranieri ha cercato di rubare la pistola a un agente, mentre l’altro, con un coltello da cucina, ha cercato di colpire l’altro poliziotto, lacerandogli la divisa e procurandogli lievi ferite a una spalla e a una mano.

Il tutore dell’ordine della Squadra volanti ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni mentre i due aggressori sono stati portati in carcere.

MilanoToday