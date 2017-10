“Stringere la mano ad una donna è peggio che afferrare il fuoco”

A scrivere la frase choc è il rettore musulmano dell’università turca di Adiyama. Ed è bufera sui social network

Guai a stringere la mano ad una donna se non si è imparentati. “È più terribile che afferrare il fuoco”.

A scriverlo sui social media, scatenando una ridda di commenti negativi da parte degli utenti, è il rettore dell’università turca di Adiyama, nell’omonima provincia sudorientale della penisola anatolica.

È così, infatti, che Mustafa Talha Gonullu, ha risposto a chi gli ha chiesto se fosse o meno in linea con la legge islamica stringere la mano ad una donna che non sia la propria moglie, madre o sorella. “Toccare la mano di una donna con cui non si è imparentati ove non ce ne sia bisogno è vietato dalla religione”, ha scritto il rettore in un lungo post pubblicato sui suoi profili Facebook e Twitter. “In questo senso, un uomo non può stringere la mano ad una donna con la quale non ha legami di parentela”, ha chiarito l’accademico.

“Il nostro profeta ha dichiarato che stringere la mano di una donna con cui non si è imparentati è più terribile che afferrare il fuoco”, ha quindi affermato Gonullu, “e ha detto che chi lo farà verrà avvolto dalle fiamme dell’inferno”. Il rettore dell’università, secondo quanto riporta il principale quotidiano turco Hürriyet, ha chiarito anche che “camminare con la propria fidanzata e rimanere insieme da soli” è severamente vietato dall’Islam e che, per questo, “è da considerarsi un peccato grave”.