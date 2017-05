Sono partite ufficialmente da mercoledì 3 maggio 2017 le nuove tariffe della sosta sulle strisce blu, a partire da alcune località del centro città, all’interno della cerchia dei Bastioni.

All’interno della cerchia la tariffa passa da 2 euro all’ora per le prime due ore e 3 euro nelle successive, a 3 euro all’ora le prime 2 ore e 4,50 euro per le ore successive nelle ore diurne dalle 8 alle 19, tutti i giorni.

Per le ore notturne, dalle 19.00 alle 24.00: da 2 euro all'ora le prime due ore e poi gratis a 3 euro all'ora nelle prime due ore e poi gratis. Per quanto riguarda la sosta singola, la revisione va nella direzione di disincentivare la lunga permanenza, come spiega una nota del Comune.