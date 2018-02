Studente disabile picchiato a sangue dai bulli, la mamma denuncia su Fb: “La scuola ha finto di non vedere”

Il suo bambino è stato preso di mira e pestato a sangue

La mamma ha deciso di denunciare l’accaduto sui social,

e proprio sul social ha pubblicato delle foto choc.

La mamma si chiama Valerie Ann Lozano, è originaria di San Antonio, in Texas

la storia di bullismo infatti viene dagli Stati Uniti dove un ragazzino è stato picchiato alla Resnik Middle School.

“Il ragazzo aveva ricevuto diverse minacce dai bulli nei giorni scorsi” riporta il tgcom24

“ma gli insegnanti, come scrive la mamma sul suo post, avevano ritenuto che le minacce non fossero fondate e quindi non avevano dato peso agli episodi.

Le cose però sono andate diversamente.

Il figlio della donna soffre di disabilità di ansia e depressione e, come ha riportato alla stampa locale, l’aggressione non ha fatto che aggravare il suo stato di salute.”

La mamma ha mostrato delle foto in cui si vede il figlio a terra e il pavimento sporco di sangue.