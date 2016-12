Due si sono costituiti dopo un’incerta latitanza. Il terzo, il più spietato, sarebbe fuggito in Germania e potrebbe aver portato con sé un segreto inconfessabile. I tre rom che lo scorso 5 dicembre hanno rubato la borsetta a Yao Zhang, la studentessa cinese ventenne travolta da un treno in corsa mentre cercava di inseguire i rapinatori, hanno un nome e un volto. Uno di loro è giovanissimo: ha solo 16 anni. E’ stato il primo a consegnarsi alla polizia. Ora è indagato per furto con strappo.

Secondo le prime indagini, Yao era ancora viva dopo l’impatto con il treno: i rom l’hanno lasciata agonizzante. Avrebbe potuto salvarsi.

Fonte: Il Messaggero

18/12/2016