A Palermo non fanno neanche più domanda. Meglio puntare ad altri reparti, più redditizi e meno rischiosi, piuttosto che rischiare la vita sulle Volanti per pochi spiccioli. «Del resto un poliziotto impiegato in pattuglia, per via dei tagli agli straordinari guadagna sì e no 100 euro al mese in più rispetto al suo normale stipendio di circa 1.500 euro mensili», denunciano i sindacati di settore. Le Pantere della Polizia sono sempre meno: da Palermo a Milano, passando per Roma e Bologna, il numero delle Volanti sulle strade delle città italiane è diminuito in media del 40% rispetto a quindici anni fa. Quando in vettura, peraltro, c’erano tre poliziotti invece degli attuali due. Un crollo, che si traduce in un minor controllo del territorio, dovuto sia alla carenza di organico nella Polizia tra pensionamenti, minori assunzioni e spending review mancano all’appello circa 18mila uomini sia al minore appeal del servizio tra gli operatori delle Forze dell’ordine.

«Fare Volante è diventato pericoloso e meno appagante dal punto di vista professionale ed economico», denuncia Igor Gelarda, dirigente siciliano del sindacato Consap. A Palermo, ad esempio, «fino a qualche anno fa c’era la ressa per salire sulle Volanti. Oggi, invece, non c’è più un poliziotto, sugli oltre 3.500 che lavorano in provincia, che abbia fatto domanda. Anzi, circa la metà di quelli che già lavorano sulle Pantere ha chiesto di essere trasferita altrove: il gioco non vale più la candela».