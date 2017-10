Bellaria Igea Marina – «Perché? Perché non ci ha chiesto aiuto?» La giovane vigilessa nasconde gli occhi lucidi tra le mani. Parole e lacrime scorrono insieme. «Fino a ieri Attilio era con noi in ufficio. Oggi invece non c’è più. Non posso e non voglio crederci…» singhiozza. Il volto è una maschera di rabbia e dolore. Una maschera identica a quella degli altri agenti della Polizia municipale di Bellaria.

Sono tutti lì, assiepati fuori dal comando di via Leonardo Da Vinci. Fissano increduli l’ingresso sbarrato da una striscia di nastro adesivo, l’andirivieni di carabinieri degli Scientifica, senza dire una sola parola. Per alcuni di loro Attilio Sebastiani era molto più di un collega. Ecco perché non riescono a dare una spiegazione a quel suicidio, arrivato come un fulmine a ciel sereno.

«Sì, eravamo – aggiunge un agente della Polizia municipale –, ma ora non mi sento di dire altro. Siamo tutti sotto choc». Il più sconvolto è l’ispettore capo Cristian Rocchi, responsabile del nucleo di anti abusivismo commerciale. E’ stato proprio lui a trovare il corpo dell’amico steso a terra in una pozza di sangue. Ora se ne sta appoggiato a un lampione e non la smette più di singhiozzare, mentre i colleghi lo abbracciano e cercano di rincuorarlo. Lì con lui c’è anche Enzo Ceccarelli, il sindaco di Bellaria, la faccia scura e gli occhi arrossati. Non appena ha saputo la notizia, si è subito precipitato in via Leonardo Da Vinci.

«Attilio era un uomo di cui poter andare fieri – dice il primo cittadino –. Abitava a Rimini, ma lavorava da oltre vent’anni qui nella nostra città. Durante il mio mandato ho sempre potuto contare su di lui. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia… Ora non possiamo far altro che stringerci attorno ai familiari».