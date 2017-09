E’ successo questa mattina quando la piccola era sola in casa: il motivo del gesto in un messaggio audio

Genova. Non ci sono più dubbi ormai: quello della bambina di 11 anni – ne avrebbe compiuto 12 a novembre – che si è lanciata dalla finestra questa mattina a Campomorone è stato un gesto volontario.

La piccola, intorno alle 10, mentre era sola a casa, è salita su una sedia e si sarebbe gettata dalla finestra facendo un volo di oltre venti metri. I carabinieri che indagano sulla vicenda hanno anche trovato un foglietto accanto al suo cellulare dove era segnato il pin per accenderlo. Nel telefono un messaggio audio: “La vita fa schifo, salutatemi i miei compagni”.

Secondo gli inquirenti la piccola soffriva per la separazione dei genitori, avvenuta ormai 4 anni fa anche se le indagini proseguiranno per capire cosa sia accaduto alla 11enne negli ultimi tempi, per aggravare così il suo stato.