Un ex giocatore dei Patriots, condannato nel 2015 per aver ucciso il compagno della cognata, si è impiccato in cella a Shirley, Massachusetts. E proprio oggi i campioni di New England sono in visita alla Casa Bianca

Tragedia nel mondo dell’Nfl. L’ex stella dei New England Patriots Aaron Hernandez si è impiccato nel carcere di Shirley, Massachusetts. La morte è giunta per soffocamento: il corpo è stato trovato appeso a una finestra della cella attraverso un lenzuolo. La porta d’accesso era stata bloccata da diversi oggetti per impedire l’ingresso dei soccorritori che hanno provato invano a rianimarlo. Il 27enne era stato condannato nel 2015 all’ergastolo dopo esser stato giudicato colpevole di omicidio volontario (e di altri quattro reati correlati) da una giuria di Boston composta da 7 donne e 5 uomini. Hernandez era stato arrestato nel giugno 2013, perché accusato di aver sparato sei colpi di pistola verso Odin Lloyd, 27 anni, un giocatore di football semi professionistico che all’epoca era il compagno della sorella della sua ragazza Shayanna.

Solo venerdì scorso l’ex atleta era stato assolto per l’assassinio nel 2012 di altri due uomini fuori da un night di Boston. Trovato colpevole di possesso illegale di armi e condannato a una pena aggiuntiva di quattro anni di prigione, l’ex campione era scoppiato in lacrime alla lettura del verdetto: Shayanna aveva portato in aula la figlia della coppia, di soli 4 anni. Hernandez era cresciuto in un quartiere ghetto di Bristol, Connecticut, e non si era mai liberato dai legami con la piccola criminalità che aveva accompagnato la sua adolescenza.