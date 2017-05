BARI – Al momento il «salvadanaio» racchiude tre mammografie, un pap test, una Tac, tre visite cardiologiche, una visita dermatologica, una visita oculistica e due visite urologiche per gli ammalati che non hanno la possibilità economica di rivolgersi a specialisti a pagamento. È l’ultimo aggiornamento proposto dalla «Banca delle visite», una piattaforma web in cui offerta e domanda si incontrano in modo trasparente e limpido, senza applicare al servizio alcuna commissione. La «Banca delle visite», grazie alle donazioni di privati cittadini e aziende, garantisce ai malati e alle associazioni di volontariato l’accesso gratuito, rivolto ai bisognosi, alle prestazioni sanitarie retribuite dai benefattori.

L’idea è di due giovani imprenditori di Gravina, Giuseppe Lorusso e Angelo Marvulli che, dopo aver creato la startup «ScegliereSalute», un portale web che consente ai cittadini di ogni regione di scegliere e valutare le strutture sanitarie pubbliche e private presenti sul territorio nazionale, ora tendono una mano a chi figura nelle liste d’attesa degli ospedali e a chi rinuncia a curarsi perché non ha soldi. «E se applicassimo il concetto del “caffè sospeso” al pianeta salute? E se al posto del caffè si rendessero disponibili visite e prestazioni sanitarie per chi vive in condizioni di disagio?».

È l’intuizione alla base della «Banca delle visite». Spiega Giuseppe Lorusso, una laurea in Economia e gestione dei servizi e delle aziende sanitarie con master in Management sanitario alla Bocconi: «Siamo partiti dall’analisi di alcuni dati. Nel 2016 secondo il Censis ben 11 milioni di italiani non hanno potuto sostenere la spesa necessaria a tutelare la loro salute. Questo progetto nasce quindi dalla volontà di venire incontro alle esigenze di quanti non possono affrontare una visita a pagamento, di quanti non hanno più il tempo di stare dietro alla sanità pubblica, di chi ha bisogno di cure immediate».