Non è riuscita a superare il dolore per la separazione dei genitori e ha deciso di togliersi la vita. Una 14enne si è impiccata la scorsa notte nel catanese.

La ragazzina, A.C., si è uccisa nella sua stanza nella casa con cui abitava con la madre. Secondo quanto si è appreso, soffriva per la separazione tra i genitori. Ha lasciato un biglietto che spiegava ai genitori il suo drammatico gesto e per sottolineare che si trattava di una sua decisione. Sul posto i carabinieri.

IL MESSAGGIO ALLA MADRE «Ciao mamma, saluta i miei amici di scuola…». E quanto si leggerebbe nel messaggio, con accorate parole, scritto dalla 14enne che si è suicidata a Valverde, nel Catanese. La ragazzina frequentava la terza media e, secondo quanto si è appreso, non aveva problemi di relazione a scuola. La famiglia non ha problemi economici. L’episodio è avvenuto ieri sera, ma la notizia è trapelata soltanto stamattina. A scoprire il corpo della 14enne è stata la madre che l’ha subito soccorsa e chiamato il 118. Ma quando il personale medico è arrivato la ragazzina era già deceduta per asfissia. Le indagini dei carabinieri sono proseguite per tutta la notte. Per investigatori e Procura è «senza ombra di dubbio un suicidio».

FRAGILITA’ PREGRESSE «C’erano delle fragilità pregresse nella ragazzina, i cui genitori si erano separati cinque anni fa, ma cerchiamo la causa scatenante del suicidio, che al momento non emerge con chiarezza». Lo afferma il Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sulla 14enne che si è impiccata nell’abitazione della madre. In ambienti investigativi si era appreso come il gesto fosse da ricondurre alla separazione dei genitori. «Che sia un suicidio – sottolinea il magistrato – non ci sono dubbi, anche