Un virus sta facendo il giro di Facebook e rischia di infettare gli utenti che non si accorgono della truffa.

Un virus che sta infettando gran parte degli utenti Facebook, italiani e non.

Si apre con una frase che invita a cliccare sul link “Hei, che ci fai in questo video?”. Il messaggio di solito proviene da un utente amico già infettato a sua volta e invita ad aprire un video in cui appare la foto della propria immagine del profilo.

Cosa succede a Facebook se apri il video

Chi lo clicca, immaginando di vedere un video in cui non sa di essere mai apparso, si troverà immediatamento infettato dal nuovo virus. Il messaggio viene subito inoltrato ai propri contatti rischiando di “contagiare” altri utenti a macchia d’olio. Cliccando poi si apre una pagina Facebook dal nome “Ad Facebook Evita”, che promette di bloccare le pubblicità sul social network. In realtà scaricando l’estensione parte l’installazione di un software dannoso per tutti i computer.

La pagina della polizia di Stato, “Una vita da social”, ha prontamente descritto e messo in allarme gli utenti dei rischi che si corrono cliccando su questo virus. Per evitare problemi bisogna cestinare il mesaggio senza leggerlo, così da bloccarne la diffusione.

LA NOTA DELLA PAGINA DELLA POLIZIA UN VITA DA SOCIAL

#Occhioallatruffa A segnalare quest’ennesima truffa siamo sempre noi della pagina Facebook della#PoliziadiStato #Poliziapostale , “Una vita da social”, che invita gli utenti a prestare massima attenzione e cestinare il messaggio infetto. Una volta aperto, infatti, si viene indirizzati a una falsa pagina Facebook che invita a installare un’estensione “Ad Facebook Evita”, che promette di bloccare la pubblicità.

In realtà, invece, l’estensione avvia l’installazione di un software pericoloso per il proprio computer. Per evitare di cadere nella trappola, suggerisce la polizia, è importante ignorare il messaggio ed eliminarlo senza aprirlo.

Una vita da social

Roma, 30 dicembre 2016