Roma, Susanna la prostituta in bici “Fare questo lavoro è soddisfacente”

Leggings, rotondità in vista e bicicletta: è sempre lei, di nuovo Susanna, un’altra volta protagonista delle cronache.

Si chiama Giovanna Nina Palmieri e ha raccontato la propria storia alle Iene.

La donna era già stata protagonista delle cronache locali e resa nota dalla trasmissione La Zanzara condotta da Cruciani e Parenzo.

Susanna, 51enne con un matrimonio finito e due figli, ha un passato come ballerina in diverse e note trasmissioni televisive.

Il lavoro mi piace, è anche soddisfacente dal punto di vista sessuale, anche se i miei figli, che sanno tutto, sono preoccupati e non approvano. Io però dico sempre: ‘Ma chi assume una donna di 50 anni?

Un trascorso seppure breve come cubista in discoteca e come stripper in un night club. E una storia d’amore che l’ha spinta a cambiare vita con quell’uomo che le aveva promesso una famiglia.

Questa volta però il racconto è di quelli spiacevoli. Susanna è stata picchiata a sangue da uno straniero mentre lavorava. Purtroppo sono i pericoli della strada

“Ha parcheggiato il motorino, poi mi ha dato un cazzotto dietro e sono rimasta scioccata. Più urlavo e più mi riempiva di botte” racconta

“Mi ha rotto un dito, una costola e il viso. Una violenza assurda. Avevo il naso pieno di sangue”.

Poi lo stupro: “Mi ha spogliata, poi mi ha girato a pancia in sotto e ha fatto tutto quello che doveva fare. Poi mi ha legato mani e piedi e mi ha lasciato per terra. Ho rischiato di morire”.