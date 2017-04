Un cittadino ha scattato la foto all’auto del sindaco e l’ha inviata a un ex consigliere provinciale di An, che l’ha postata su Facebook. Nardella si è scusato

Un suv grigio, parcheggiato sulle strisce pedonali, proprio davanti allo scivolo necessario ai portatori di handicap per scendere dal marciapiede e attraversare la strada. Uno spettacolo purtoppo tristemente frequente, a cui purtroppo abbiamo fatto l’abitudine. Ciò che sorprendere è che quell’auto, immortalata in una foto scattata a via Fra’ Paolo Sarpi a Firenze, non è di un automoblista qualsiasi, bensì del sindaco Dario Nardella.

Un cittadino l’ha immortalata e ha mandato la foto a un ex consigliere del centrodestra della Provincia di Firenze, Guido Sensi, che l’ha subito condivisa sul suo profilo.

Poco dopo sono arrivate le scuse del sindaco Nardella, avvertito del fatto dal suo portavoce. La macchina era davvero la sua e si è giustificato così: “Mi sono fermato solo pochi istanti. Ma ho sbagliato e chiedo scusa a tutti”.

