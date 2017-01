Svegliato dal ladro che rovistava in casa sua con una torcia elettrica, un abitante di Cogoleto prima ha messo in fuga lo sconosciuto poi ha fornito un identikit tanto preciso che ha permesso ai carabinieri di rintracciarlo e arrestarlo in poche ore. Il tentato furto è avvenuto alle due della notte fra sabato e domenica: in manette è finito un cinquantenne abitante nella zona con problemi di tossicodipenza e già conosciuto dai carabinieri per altri furti. I militari della stazione di Arenzano dopo avere intuito chi poteva essere il ladro sono andati a cercarlo nella casa di Cogoleto dove abita ospite del fratello. In un primo momento il familiare ha detto ai carabinieri che il fratello non era in casa. I militari si sono appostati fuori di casa e dopo alcune ore, visto che del pregiudicato non c’era nessuna traccia, hanno effettuato una perquisizione trovando il cinquantenne nascosto sotto il divano letto. L’uomo è stato arrestato per tentato furto.

Roma, 1 febbraio 2017