Un giovanissino agente della Polizia di Stato in servizio alle Volanti ha sventato un furto in abitazione al termine di un movimentato episodio nella notte appena trascorsa.

Finito il turno di volante verso le ore 01.30 il poliziotto faceva rientro presso la propria abitazione in centro storico ancora in divisa e con la propria bicicletta quando, nella via Ravegnana nella adiacenze della via Doberdò, intravvedeva una figura vestita di scuro sul marciapiede acquattata dietro una autovettura.

Tornato indietro avvicinava il soggetto – uno straniero dell’est europa – che asseriva di trovarsi in quel luogo e a quella ora per una “corsetta” notturna.

La “corsetta”

rocambolescamente arrestato a Lugo nella via Corelli una giovane 19enne croata vistosamente incinta che si era introdotta all’interno di un appartamento.

Gli agenti della volante del Commissariato di P.S. di Lugo sono stati allertati da un vicino che con notevole prontezza di spirito ha intuito quanto la donna, in compagnia di una complice, aveva commesso nel momento in cui le ha scorte sulle scale.

Per nulla intimorito ha bloccato la 19enne sino all’arrivo dei poliziotti che hanno rinvenuto in dosso alla stessa un cacciavite di grosse dimensioni servito per scardinare la porta.

La padrona di casa ha denunciato alla Polizia il furto di alcuni gioielli oltre a 200 euro in contanti.

Non nuova a fatti del genere la donna ha dichiarato di domiciliare nei campi nomadi della regione per cui su disposizione della Autorità Giudiziaria è stata ristretta presso la Casa Circondariale di Forlì.

Giudicata ieri per direttissima è stata condannata alla pena di 10 mesi di carcere tornando libera con il divieto di dimora nell’intera provincia di Ravenna.

Ravenna, 1 gennaio 2017