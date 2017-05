Tamponamento fra tre camion: in tilt il raccordo A4-A13, autista incastrato fra le lamiere

PADOVA – Gravi disagi al traffico in autostrda dal primo pomeriggio per un tamponamento tra ben 4 camion, lungo l’intersezione che collega l’A4 alla A13 in direzione sud a Padova: due i feriti.

I pompieri intervenuti con due squadre hanno estratto un conducente, rimasto incastrato nella cabina del camion.

I due feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 intervenuti con l’elisoccorso e ambulanze per essere portati in ospedale. Medicato sul posto il terzo autista.