Caso “BALLARO'”

Illegittima la sospensione per le interviste sui caschi usurati e i giubbotti inadeguati.

Gli agenti accusati di falsificare i fatti, ma i materiali erano e sono indecenti.

Tonelli, Sap:”Fatti martiri dalle menzogne di Renzi e Alfano”

“Oggi posso annunciare, con gioia e soddisfazione, la riammissione in servizio degli altri tre colleghi di F. Rossi, l’agente che partecipò alla trasmissione Ballarò, già riammesso in servizio nell’ottobre scorso, ma solo ad una sentenza del Tar. I giudici infatti hanno ritenuto illegittimo il suo provvedimento di sospensione, perché carente dei requisiti di legge”. A parlare è Gianni Tonelli, segretario generale del Sap, il sindacato autonomo si polizia, e la storia a cui fa riferimento è iniziata qualche tempo fà. Il 24 novembre 2015, per la precisione, quando Ballarò mandò in onda un servizio che fece molto rumore…..Leggi la storia

Il quotidiano LaVerità