Rodolfo, 77 anni e da 16 nelle Isole Azzorre: “Tasse basse, buoni ospedali e zero criminalità, un Paradiso terrestre”

Quest’uomo ha 77 anni, è italiano e da 16 ha scelto di vivere nelle Azzorre, un paradiso terrestre a 6 ore dall’Italia fatto di natura, buon cibo, servizi efficienti e poche tasse. Praticamente, un genio. È lo stesso Rodolfo Rizzo, vicentino ex marinaio e fotografo, a raccontare al Fatto quotidiano la sua scelta di vita decisamente fortunata. Dopo una vita trascorsa in giro per il mondo, ha deciso di stabilirsi nell’arcipelago vulcanico al centro dell’Oceano Atlantico, territorio che fa parte del Portogallo ma che, di fatto, è un mondo a sé.

Ha comprato casa a São Miguel, l’isola principale dove ci sono ospedali, università, supermercati. “Hai presente uno che vive in perenne vacanza? – spiega Rodolfo raccontando la sua giornata tipo – Di mattina coltivo fiori, gioco con i cani, tengo i contatti con i miei amici. Si va a passeggiare e a pescare, si organizzano barbecue o cene a base di cibo italiano. Si va al supermercato o a seguire eventi sportivi”. Una bella vita fatta di ritmi rilassati, temperature più che miti (tutto l’anno tra i 10 e i 30°), un costo della vita in media più basso del 30% rispetto all’Italia. A tavola “il pesce quasi te lo regalano” e non mancano nemmeno carne e verdure a prezzi contenuti. “Le Azzorre sono diventate enormi serre a cielo aperto e poi non si spende per il riscaldamento”.