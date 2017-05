Il tassista si rifiuta di far salire una donna sulla sedia a rotelle – le persone in fila fanno la cosa giusta

Quando l’attrice Shannon Murray stava per prendere un taxi a Londra la scorsa settimana, è successo qualcosa di spiacevole. Quando il suo taxi è arrivato, Shannon ha avuto un grande shock. La ragione? La sua sedia a rotelle.

Indy100 ha parlato della terribile esperienza di Shannon, ma anche delle persone che stavano facendo la fila in attesa di prendere il taxi. Ecco un estratto del post che l’attrice ha pubblicato su Twitter:

– Mi sono messa in fila per il taxi e quando è finalmente arrivato il mio turno, ero molto felice di vedere che si trattava di una macchina normale. (Preferisco stare seduta su un vero sedile invece che sulla mia sedia a rotelle), ha scritto Shannon.