Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento. Una bimba di appena due anni è stata travolta da un enorme televisore, vecchio modello, che non le ha lasciato scampo. Un tragico incidente domestico avvenuto nella sua casa: il televisore è caduto addosso alla piccola, che avrebbe compiuto tre anni tra qualche settimana. E’ accaduto a Campobello di Licata.

La bambina stava guardando i cartoni animati nel pomeriggio quando è accaduto qualcosa di impensabile: forse un gesto fuori controllo mentre stava giocando con i cassetti del mobile in cui era appoggiato il televisore. Qualche vibrazione di troppo, inaspettata, e l’enorme televisore che cade, colpendo la bambina alla testa.

A nulla sono serviti gli immediati soccorsi e la corse frenetica all’ospedale. Per la piccola non c’è stato nulla da fare, troppo grave il trauma alla testa causato dall’enorme apparecchio. La bambina è morta e adesso ed è stata trasferita nei locali mortuari dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi terrorizzati della giovanissima madre, di appena venti anni, che si trovava in casa con la figlia ed è ancora sotto choc.

I carabinieri della locale stazione coordinati dai colleghi della Compagnia di Licata stanno indagando per ricostruire la dinamica precisa degli eventi, anche se appare evidente che si sia trattato di una tragica fatalità, un incidente domestico.

Riccardo Ghezzi

Agrigento, 29/12/2016