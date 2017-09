L’Apocalisse è prossima. Precisamente il 23 settembre. La profezia viene questa volta dall’Antico Testamento, Libro delle Rivelazioni capitolo 12. Poco prima della fine del mondo “apparve un gran segno nel cielo: una donna rivestita del Sole con la Luna sotto i piedi, e sul capo una corona di dodici stelle”. In settembre la Luna transiterà sotto la costellazione della Vergine (la donna della profezia), che sarà circondata dalle 9 stelle del Leone e da Mercurio, Venere e Marte (la corona).

L’ermetico linguaggio biblico è stato decifrato in modo controverso, ma appare supportato da altri passaggi delle Scritture. Sempre nel Vecchio Testamento, capitolo 13 del Libro di Isaia, versi 9 e 10, si legge: “Ecco, il giorno dell’Eterno giunge: giorno crudele, d’indignazione e d’ira ardente, che farà della terra un deserto, e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faran più brillare la loro luce, il sole s’oscurerà fin dalla sua levata, e la luna non farà più risplendere il suo chiarore”.