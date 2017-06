ESTRANEO SI ALLONTANA CON DUE BIMBE NEL BOSCO,

IL VICINO DI CASA SCOPRE TUTTO E SALVA LE PICCOLE

Tenta di abusare di due bambine, ma le piccole vengono salvate da un vicino di casa a Falkirk, in Scozia. Il 50enne John Bermingham, già accusato di molestie sessuali e condannato a 12 anni di carcere nel 2001 per aver importunato dei bambini e aver provato a violentare una ragazzina di 11 anni, ha provato ad adescare due bambine dicendo loro di aver perso una giacca nel bosco e di aver bisogno del loro aiuto per Le piccole, come spesso accade, si sono fidate e stavano per seguirlo dove sarebbe potuto accadere il peggio, ma fortunatamente un vicino di casa ha notato qualcosa di sospetto ed è intervenuto.