Mentre faceva jogging su un’isolata stradina di campagna a Canolo, è stata seguita da uno straniero, che ha tentato di toccarle il seno. Un episodio preoccupante, risoltosi per il meglio solo perché la donna, una quarantenne, conosce le arti marziali ed è riuscita a mettere in fuga il malintenzionato.

È accaduto giovedì scorso alle 19 in via del Medico, a Canolo, un percorso isolato molto conosciuto dai correggesi che vogliono praticare attività fisica all’aria aperta. Mentre correva da sola, la quarantenne ha incrociato uno straniero – indiano o pakistano, sulla nazionalità non c’è certezza – che viaggiava su un motorino in direzione opposta.

Alla vista della donna, che ha guardato con insistenza, lo sconosciuto ha fatto inversione a U e ha proseguito a velocità ridotta alle spalle della jogger, toccandosi nelle parti intime e pronunciando delle parole incomprensibili nella sua lingua. Non c’erano altri passanti nei paraggi e la donna in un primo tempo ha fatto finta di non accorgersi della presenza molesta, proseguendo nella sua corsa.

Dopo qualche metro però l’uomo l’ha superata e le si è posto di fianco, allungando le mani e tentando di toccarle il seno. La reazione della vittima però è stata pronta: la quarantenne ha afferrato il braccio dello sconosciuto e, tirandolo, l’ha fatto cadere dal due ruote, mettendo ko l’aggressore.