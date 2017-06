Tenta di rapire un bimbo dall’auto della madre, linciato dalla folla

Attimi di panico a Qualiano in provincia di Napoli. Un uomo 40 anni residente nel parco Verde di Caivano, proprio di fronte al palazzo in cui è stata violentata e uccisa la piccola Fortuna, ha tentato di compiere un atto atroce, ma fortunatamente non l’ha passata liscia.

Il 40enne ha approfittato di un attimo di distrazione di una donna che aveva lasciato i suoi due figli in auto mentre era scesa per aprire il cancello d’ingresso e ha tentato di rapire il più piccolo di 6 anni.