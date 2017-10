Tenta di investire un poliziotto

Ubriaco alla guida di un’auto, è stato inseguito e speronato. I residenti: «Sentiti degli spari»

LIVORNO. Prima è stato notato in centro da alcuni cittadini, mentre era alla guida di un’auto e stava effettuando manovre pericolose per l’incolumità pubblica. Poi, dopo le numerose segnalazioni arrivate alla polizia, sono scattati subito i controlli in tutta la zona e una pattuglia è riuscita a rintracciare la Golf che era stata segnalata al 113. Ma a quel punto la situazione è precipitata. L’uomo che era alla guida della Golf, quando ha visto la volante della polizia all’altezza del viale Nazario Sauro, ha infatti accelerato e ha tentato la fuga tra le auto, a tutta velocità e in direzione lungomare. E così è partito l’inseguimento.

I poliziotti, dopo essere sbucati sul viale Italia e aver girato verso nord, l’hanno affiancato tra via Betti e via da Verrazzano, sempre nella stessa zona: i due veicoli si sono urtati e non è ancora chiaro se sia stata la pattuglia a speronare il fuggitivo o viceversa. Fatto sta che il mezzo della polizia è riuscito poi a fermarsi davanti alla Golf, sbarrando così la strada al conducente, e gli agenti sono scesi subito dal mezzo, ma l’uomo ha ingranato nuovamente la marcia tentando di investire uno dei poliziotti che gli stavano intimando di scendere dalla macchina. Per fortuna l’agente non è stato colpito e gli altri poliziotti sono riusciti a bloccare il conducente della Golf, portato subito dopo in questura.