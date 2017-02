Tenta di mettere a segno una rapina in un ristorante ma viene bloccato in fuga dal cuoco. Il fatto è avvenuto in un ristorante del Vomero, a Napoli, dove un 20enne è entrato e con un coltello in mano ha intimato ad un dipendente del locale di aprire la cassa. La vittima però ha iniziato ad urlare e dalla cucina è uscito il cuoco che dopo una colluttazione ha bloccato il rapinatore, mettendo così in salvo anche l’incasso. Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri che hanno arrestato il 20enne.

Fonte Ansa

Napoli, 12 febbraio 2017