La Centrale Operativa, invia una Volante della Polizia di Stato presso il Supermercato Esselunga di Via Carloni ove è stato segnalato un tentato furto.

Arrivati sul posto, gli agenti, prendono contatti con il responsabile la sicurezza il quale spiega loro di aver notato, una mezzora prima, un soggetto, già noto, accedere all’interno del supermercato, prelevare alcuni prodotti dagli scaffali ed occultarne alcuni all’interno di una borsa che indossava tracolla (due bottiglie di Whisky). Giunto alle casse “Self service” il Sig. F.R.M (del 82 congolese) pagava solo pochi articoli ma non quelli contenuti nella borsa. L’uomo, fermato dall’addetto alla vigilanza, veniva accompagnato, dagli intervenuti, in Questura per i controlli di rito dai quali risultava avere svariati precedenti di Polizia quali minacce, furto aggravato, oltraggio, uso atto falso, furto in abitazione, furto con destrezza, resistenza, spendita di moneta falsa, inosservanza a Fogli di Via Obbligatorio ed una condanna per truffa. Il Sig. F.R.M. veniva denunciato per tentato furto.

Roma, 26 gennaio 2017