I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di tentato furto, resistenza a Pubblico Ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità un 61enne francese domiciliato in Italia senza fissa dimora.

Ieri sull’utenza 112 perveniva una richiesta d’intervento da parte di alcuni cittadini i quali segnalavano la presenza in via Cesare Battisti di un uomo intento a tentare di rubare un’autovettura. Sul posto veniva immediatamente inviata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taranto che, ivi giunta, constatava la presenza di diverse persone le quali avevano bloccato il 61enne francese, sorpreso, poco prima, mentre tentava di asportare una VW Passat.

I militari, dopo aver constatato che il nottolino della serratura della portiera anteriore lato guida dell’autovettura presentava evidenti segni di effrazione e l’abitacolo era stato messo a soqquadro, procedevano ad arrestare il 61enne che, per tutta risposta, strattonava gli operanti cercando di guadagnare la fuga. L’uomo, prontamente bloccato, veniva condotto presso gli Uffici di viale Virgilio e al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, tradotto presso la Casa Circondariale jonica.

Il 61enne dovrà rispondere di tentato furto, resistenza a Pubblico Ufficiale e inosservanza del provvedimento dell’Autorità in quanto era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Lecce.

Roma, 6 gennaio 2016