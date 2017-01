L’allarme è arrivato alla Sala Operativa della Questura ieri sera intorno alle 22,00: un cittadino chiedeva assistenza in quanto poco prima, passeggiando con il cane, si era accorto della presenza di un individuo in atteggiamento sospetto vicino ad un’automobile di proprietà di un suo vicino di casa; avvicinatosi per capire meglio quanto stesse accadendo, lo sconosciuto lo aveva affrontato tirando fuori da uno zainetto un lungo coltello, un machete, minacciandolo e poi dandosi alla fuga.-

Il malcapitato veniva raggiunto dopo pochi secondi da una prima pattuglia e poi da un seconda che, una volta acquisiti i primi dettagli ed una descrizione del malvivente, si mettevano alla sua ricerca pattugliando la zona circostante; non erano passati che pochi minuti quando a Santa Giustina, nei pressi della chiesa, una delle due volanti incrociava un individuo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita il quale, alla vista della Polizia, cercava di fuggire gettando a terra proprio un machete.-

Raggiunto e bloccato in sicurezza, veniva riconosciuto senza ombra di dubbio come colui il quale aveva poco prima pesantemente minacciato il passante; dalla ricostruzione fatta dagli agenti il soggetto, un italiano di 35 anni originario di Faenza ma di fatto domiciliato in questa provincia, aveva intenzione di rubare la macchina ma era stato “disturbato” dall’intervento del cittadino e per questo e per garantirsi la fuga aveva tirato fuori l’arma minacciando di usarla.