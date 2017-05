Tenta di scippare una signora, ma inciampa nella fuga: soccorso dal 118

TRIESTE – L’uomo avrebbe tentato di rubare il portafogli a una passante, ma un testimone l’avrebbe inseguito fino alla caduta del malvivente. Sul posto la Polizia locale, Carabinieri e 118

Attimi di tensione ieri mattina, 5 maggio, in via San Francesco: stando alle prime ricostruzioni della Polizia locale intervenuta e alle testimonianze dei passanti, sembra che un uomo (straniero) abbia tentato di scippare e rubare il portafogli a una signora per poi tentare la fuga. Per sua sfortuna però nei pressi alcuni testimoni del fatto hanno inseguito il malvivente fino a placcarlo facendolo rovinare sull’asfalto. Lo scippatore nella caduta si sarebbe ferito a tal punto da non riuscire ad alzarsi e scappare.

Sul posto sono prontamente intervenuti operatori della Polizia locale e dei Carabinieri, che hanno richiesto l’intervento del 118 per il primo soccorso al ferito, poi trasportato all’ospedale di Cattinara per le cure e gli accertamenti del caso.

