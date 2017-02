I carabinieri del Radiomobile di Verona hanno arrestato un italiano e un moldavo, rispettivamente di 23 e 22 anni, con l’accusa di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. I due giovani sono stati sorpresi dopo aver scavalcato il cancello dell’abitazione di una coppia nella frazione di San Michele Extra; i malviventi hanno minacciato il marito se avesse chiamato le forze dell’ordine e poi sono fuggiti, venendo però bloccati dai militari dell’Arma nonostante la violenta reazione per cercare di sfuggire all’arresto. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il moldavo, che ha numerosi precedenti per furto, mentre il 23enne italiano è stato rimesso in libertà con la misura dell’obbligo di firma.

Roma, 5 febbraio 2017