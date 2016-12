Hanno tentato di investire un carabiniere ma sono stati fermati e arrestati. Protagonisti due stranieri: Mustapha Tahiri, 25enne libico irregolare sul territorio nazionale, e Mourad Achab, 30enne marocchino anch’egli irregolare. Il primo era già stato arrestato a giugno.

L’operazione è stata portata a termine grazie ad un accurato controllo sui movimenti sospetti degli stranieri a bordo di un’automobile sulla Strada 11 del Fucino, ad Avezzano.

I due, non appena si sono accorti dei militari, hanno tentato manovre per seminarli e addirittura hanno cercato di investire uno dei militari che era sceso dalla macchina di servizio per intimare l’alt. Poi sono fuggiti ad alta velocità.

E’ scattato l’inseguimento, durante il quale il libico e il marocchino si sono liberati di un involucro contenente 50 grammi di cocaina, subito recuperato dai Carabinieri.

L’inseguimento rocambolesco si è concluso con il raggiungimento dei due fuggitivi, poi bloccati e ammanettati.

I militari hanno infine notato un altro marocchino che arrivava sul posto a bordo di una bicicletta, Moustapha Quassid, 30enne richiedente asilo. Avendolo sottoposto ad un controllo, l’hanno trovato in possesso di 24 grammi suddivisi in 29 dosi. Ammanettato anche lui.

Riccardo Ghezzi

Avezzano, 5/12/2016