I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre (CT) hanno arrestato nella flagranza una 24enne, ed una 19enne entrambe residenti nel campo nomadi di San Giuseppe la Rena a Catania, per tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati predatori in genere, hanno sorpreso le due donne all’interno di uno stabile in via Marconi a Riposto (CT) mentre, con una scheda magnetica e dei cacciaviti, forzavano il portone d’ingresso di un’abitazione.

Gli arnesi utilizzati per lo scasso sono stati sequestrati. Le due arrestate sono state associate nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Roma, 30 dicembre 2016