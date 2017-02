re uomini di 28, 33 e 68 anni, napoletani, sono stati fermati dai carabinieri nei pressi di Orte (Viterbo) mentre rincasavano dopo una fallita rapina in una banca di Sant’Agata sul Santerno, nel ravennate. I tre, secondo le indagini del nucleo Investigativo di Ravenna, sono entrati in azione verso le 12 di mercoledì armati di coltello. Una volta constatato che i soldi erano al sicuro in cassaforte, hanno però desistito fuggendo con un’auto che hanno poi cambiato con una ‘pulita’.

Ma il cambio, non distante da una delle telecamere della videosorveglianza comunale, ha finito con il costituire uno degli elementi più pesanti a loro carico. I militari, pensando a pendolari del crimine, si sono allora coordinati con i colleghi della Compagnia di Civita Castellana per un posto di blocco sulla E45 vicino ad un’area di rifornimento, mossa che a 9 ore dal tentato colpo ha consentito di bloccare l’auto coi tre. Poco dopo è stato loro notificato il fermo del Pm di turno Angela Scorza. Sono in carcere a Ravenna.

Roma, 5 febbraio 2017