Trieste – Tentato furto in villa finisce in tragedia: il ladro cade dalla grondaia e muore. In tasca denaro e preziosi

In assenza dei proprietari, aveva pensato di fare razzia in una villa. Quindi si è prima arrampicato su una grondaia per raggiungere il primo piano per poi provare ad intrufolarsi e rubare.

Forse però a causa delle condizioni climatiche è caduto ed è morto.

È accaduto a Trieste, probabilmente nella notte tra domenica e Lunedì.

Il corpo è stato ritrovato nella mattinata di Lunedì dallo stesso proprietario di casa che ha allertato subito le forze dell’ordine.

Vicino all’uomo c’erano i resti della grondaia, elemento essenziale.

Oltre questo dettaglio, l’uomo aveva addosso due cacciavite,

denaro in contante e oggetti di valore, probabile provente di altri furti.

La vittima è stata identificata in un montenegrino di 50 ann

Indagano i Carabinieri