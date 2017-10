Riscaldamento e valvole termostatiche: cosa sapere

Tra poco sarà di nuovo ora di accendere i riscaldamenti ma intanto per chi non è a norma potrebbero scattare le multe. Al via i controlli sui riscaldamenti centralizzati: dal primo luglio scorso infatti era obbligatoria l’installazione delle valvole termostatiche, ovvero dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, come da ultima proroga. Ribadiamo, infatti, che l’eventuale responsabilità per mancata installazione delle valvole termostatiche ricade sul proprietario di casa che non si è messo in regola nei tempi e questo è vero anche se l’assemblea non ha deliberato o fatto eseguire i lavori in modo tempestivo. Chi rischia le multe?

Valvole termostatiche, si chiede nuova proroga ma intanto scattano controlli e multe