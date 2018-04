La terra in centro italia sembra proprio non voler smettere di tremare.

Da questa mattina infatti, come ci segnala il sito centro meteo italiano, nelle Marche è in atto una una nuova serie di scosse, non di forte entità ma avvertite distintamente dalla popolazione.

L’ultima scossa segnalata risale a metà mattinata, alle 10.13 con epicentro Pieve Torina ha avuto magnitudo 2.5 (profondità di sette chilometri).

Alle 7.37 altro terremoto nella stessa zona di magnitudo 2.3, preceduto da altri movimenti più deboli.

Ieri sera alle 20.20 l’evento più forte di magnitudo 2.9, avvertito anche a Camerino come nella vicina Umbria.

Negli scorsi giorni, a Muccia, un’altra serie di scosse, tra le quali una di 3.9 e una successiva di 3.1