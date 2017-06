Terremoto con epicentro nel lago di Garda

Magnitudo 3.6, non si registrano danni e feriti

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20 in provincia di Verona, con epicentro nel mezzo del lago di Garda, a 10 chilometri di profondità.

Secondo l’Ingv, il comune più vicino, 4 chilometri, è quello di San Zeno di Montagna (Verona).

La scossa è stata avvertita in modo distinto anche in diversi centri del Bresciano che si affacciano sul lago di Garda. Al momento non si registrano danni e nemmeno feriti.